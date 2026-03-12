Сон как биологическое техобслуживание: эксперт о природе ночных вздрагиваний и очистке памяти

Полноценный сон – одна из составляющих здорового образа жизни. Эксперт из Пироговского Университета Минздрава России рассказал, как сон влияет на память и почему мы вздрагиваем при засыпании.

«Состояние, когда человек засыпает и вдруг резко вздрагивает или ощущает падение, называют «гипнагогический рывок» (или «гипнический толчок»). Гипнагогический рывок возникает при внезапном непроизвольном сокращении мышц в момент перехода от бодрствования ко сну и обычно сопровождается ощущением падения, чувством, что споткнулся или оступился, внезапным «провалом», а иногда яркой вспышкой или коротким сновидческим образом», – поясняет доцент кафедры неврологии ИНОПР Пироговского Университета Карине Бадалян.

По словам специалиста, вздрагивание во сне – это распространенное и абсолютно нормальное явление. Существует несколько объяснений этому состоянию. Одно из них связано с так называемым «переключением режимов» мозга. Когда вы засыпаете мышцы начинают расслабляться, замедляется дыхание и снижается пульс. И иногда мозг интерпретирует резкое расслабление как потерю равновесия – будто тело падает. В ответ на это он посылает импульс мышцам, чтобы «спасти» вас. Это своего рода древний защитный механизм.

Еще один механизм связан со сбоем синхронизации центральной нервной системы и тела. Засыпание – сложный нейрофизиологический процесс. Бывают ситуации, когда мозг уже почти «во сне», а двигательная система еще активна, в таком случае возникает короткий электрический разряд в мышцах.

«Гипнагогические рывки чаще случаются во время стресса, тревожного состояния, недосыпа, переутомления, а также при употреблении кофеина перед сном, – отметила Бадалян. – Эти состояния абсолютно не опасны, происходят примерно у 60-70% людей. Однако, если «падения» очень частые и мешают спать, если есть судорожный синдром, подозрение на эпилепсию или другие неврологические нарушения, то это повод обратиться к врачу».

Кроме того, во время сна мозг перерабатывает, сортирует и оптимизирует информацию, настраивая и укрепляя функцию памяти. «Сон состоит из фаз, каждая из которых выполняет свою задачу. В глубоком (медленном) сне мозг переносит важную информацию из кратковременной памяти, связанной с гиппокампом, в долговременное хранилище коры головного мозга. При этом слабые и незначимые нейронные связи ослабляются, происходит своего рода «очистка постороннего шума». В фазе REM-сна, когда мы видим сновидения, активно перерабатываются эмоции, формируются новые связи между событиями и переживания встраиваются в общий жизненный опыт», – рассказала Бадалян.

Кроме переработки памяти, во сне активируется и физическая «очистка» мозга. Работает динамическая система циркуляции спинномозговой жидкости – глимфатическая система, которая выводит продукты обмена веществ, включая потенциально токсичные белки, такие как бета-амилоид.

«Именно поэтому полноценный сон – это не просто отдых, а биологически необходимый процесс обслуживания мозга», – подчеркивает специалист.

