Врач объяснил, как распознать токсичные отношения и сохранить психологическое здоровье

Отношения редко становятся токсичными внезапно – чаще это постепенный процесс, в котором небольшие тревожные сигналы со временем превращаются в устойчивую разрушительную динамику. О том, на какие «звоночки» стоит обратить внимание, рассказала кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой социальной работы Института клинической психологии и социальной работы, руководитель Университетского центра психологической помощи Пироговского Университета Минздрава России Валентина Баркова.

«На ранних этапах люди склонны оправдывать происходящее стрессом, усталостью или внешними обстоятельствами, однако именно повторяемость определенных моделей поведения помогает понять, что отношения становятся нездоровыми», – поясняет специалист.

Первый важный сигнал – игнорирование потребностей партнера. Речь идет о ситуации, когда человека формально слушают, соглашаются с его чувствами или просьбами, но реальные изменения не происходят. Партнер может обещать уделять больше внимания, быть бережнее или вовлеченнее, однако действия не следуют за словами. Постепенно это формирует ощущение одиночества внутри отношений и переживание собственной неважности.

Второй тревожный признак – избыточная критика, направленная как на поступки, так и на внешность или личные качества партнера. Если замечания становятся регулярным фоном общения, а поддержка и признание практически исчезают, отношения начинают подрывать самооценку. Человек перестает чувствовать принятие и все чаще испытывает напряжение, ожидание оценки или осуждения.

Третий сигнал – постоянное ограничение времени на общение и совместную жизнь. Занятость сама по себе не является проблемой, однако, когда отношения стабильно оказываются в конце списка приоритетов, эмоциональная связь ослабевает. Близость требует регулярного внимания, если совместное время постоянно откладывается из-за работы, друзей или других дел, возникает эмоциональная дистанция.

Четвертым признаком можно считать частую раздражительность и негативный эмоциональный фон в адрес партнера. Раздражение проявляется в резких реакциях, сарказме, обесценивании чувств, а также в критике близких и друзей партнера. Со временем человек начинает чувствовать себя источником недовольства, а не поддержкой, что разрушает ощущение безопасности в отношениях.

Еще один значимый сигнал – контроль жизни партнера: попытки регулировать круг общения, решения, образ жизни или личные границы. Контроль часто маскируется заботой или ревностью, однако в основе лежит ограничение автономии другого человека, что постепенно приводит к потере равноправия в паре.

Отдельного внимания заслуживают конфликты вокруг финансов, включая ограничение финансовой поддержки, давление или раздражение при обсуждении денег. Когда финансовая тема используется как инструмент власти или наказания, это становится формой психологического давления и усиливает зависимость одного партнера от другого.

Если говорить о признаках устойчивых и стабильных отношений, их действительно легче описать «от противного». В здоровой паре партнеры откликаются на потребности друг друга действиями, поддержка преобладает над критикой, совместное время воспринимается как ценность, а не как обязанность. В таких отношениях сохраняется уважение к личным границам, отсутствует тотальный контроль, а обсуждение сложных тем – включая деньги – происходит без унижения и давления.

«Главный показатель здоровых отношений – ощущение эмоциональной безопасности, при котором человек может оставаться собой и чувствовать, что рядом с партнером он развивается, а не постепенно теряет себя», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

