Эксперт Пироговского Университета рассказал о влиянии гормонов на лишний вес

Известно, что гормональные нарушения могут приводить к набору веса. Однако даже при нормальной работе гормонов могут возникать проблемы с ожирением. Подробнее об этом рассказала старший лаборант кафедры госпитальной терапии имени академика Г.И. Сторожакова ИКМ Пироговского Университета Минздрава России Анастасия Подхватилина.

«В норме наш организм достаточно жестко контролирует баланс поступления и расходования энергии: есть ряд гормонов, которые регулируют этот процесс. Некоторые заболевания и состояния могут вмешиваться в этот баланс. Например, заболевания надпочечников, щитовидной железы, гипофиза и сбои в половых гормонах», – поясняет специалист.

Однако, эти заболевания не всегда приводят к явным изменениям: например, если пациент все равно соблюдает дефицит калорий, даже с нехваткой гормонов щитовидной железы общий вес может оставаться в норме. Конечно, это будет сложнее и будет страдать качество состава тела – но цифра на весах может не меняться.

«Есть очень неприятный, но правдивый аргумент, доказывающий преимущественное влияние дефицита калорий над любыми другими влияниями: в условиях жесткого, экстремального голодания (например, во времена ВОВ и печально известных концлагерей), вес снижается у всех, хотя от стресса страдают и гормоны. Или, как чаще мы видим, происходит наоборот – даже при нормальной работе всех гормонов вес растет, так как изменилось поступление энергии, пусть и незаметно», – отметила Подхватилина.

В обычной жизни часто это происходит немного по-другому. Стресс может оказывать влияние на возникновение лишнего веса. В первую очередь – организм ищет другие поводы для радости, и самым простым поводом оказывается вкусная еда. Даже если со стороны кажется, что питание не менялось – лишние калории обычно скрываются не в плановых приемах пищи, а в небольших перекусах, незаметных добавках и еде «на ходу».

«Ожирение – это большая проблема, с которой столкнулось современное общество. К счастью, проблема, вполне поддающаяся коррекции – правильное питание, физическая активность, мотивация и, в некоторых случаях, медикаментозная поддержка может помочь в достижении отличных результатов», – подчеркивает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube