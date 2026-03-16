Что делать с дефицитами витаминов в межсезонье: советы специалиста Пироговского Университета

Межсезонье – это период, когда мы особенно склонны задумываться о своем здоровье и укреплении иммунитета. Существенно меняется наш рацион, образ жизни, а значит – и потребность в тех или иных витаминах и минералах. Ассистент кафедра поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ульяна Махова развеяла мифы об авитаминозе и рассказала, почему дефицит витаминов не всегда связан с недостатком питания, а зачастую скрыт глубже.

«Тема авитаминоза – недостатка витаминов – в межсезонье считается спорной. Во-первых, все зависит от стиля питания. Да, содержание витаминов в продуктах может значительно различаться, и оно зависит, например, от места произрастания фруктов и овощей, климатических условий и особенностей почвы», – поясняет специалист.

Зимой мы чаще едим мандарины и хурму, летом – свежие ягоды и местные фрукты. Однако потребность организма в витаминах остается в целом постоянной в течение года. Если летом мы не можем употреблять привычные ягоды, но заменяем их другими питательными продуктами, дефицита не возникает.

Ключевой момент – разнообразие и сбалансированность рациона. Если питание однообразно, например, если человек «застревает» на определенном типе пищи или придерживается очень жестких диет для снижения веса без контроля специалиста, дефицит витаминов вполне вероятен.

«При этом по моей клинической практике и наблюдениям, выраженный авитаминоз (когда витамины критически снижены) встречается очень редко у людей с обычным, средней структуры рационом. Чаще проблемы связаны не с нехваткой витаминов в пище, а с их «неэффективным усвоением» – при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастритах, синдроме избыточного бактериального роста и других патологиях). Такие состояния препятствуют попаданию нутриентов из пищи в кровь и клетки», – уточнила Махова.

Чтобы избежать дефицита, разнообразьте рацион и обращайте внимание на качество продуктов – свежие овощи, фрукты, морепродукты и цельнозерновые максимально покрывают потребности. Следите за здоровьем ЖКТ – хронические гастриты, дисбактериоз, СИБР (синдром избыточного бактериального роста) снижают всасываемость витаминов, и тогда требуется комплексное лечение с врачом.

Проходите профилактические обследования и анализы – лабораторные тесты (содержание витаминов D, магния, анализ состояния щитовидной железы) помогут выявить дефицит на ранних стадиях и скорректировать его.

«Обращайте внимание на образ жизни – больше прогулок на свежем воздухе, стресс-менеджмент и сбалансированное питание – лучшее профилактическое средство», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

