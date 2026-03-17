Красное мясо в рационе связали с меньшим риском возникновения депрессии

Употребление постного красного мяса в умеренных количествах благотворно сказывается на здоровье не только физическом, но и психическом. Последние исследования показывают связь красного мяса с меньшим риском возникновения депрессии и биполярного расстройства. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России Ольга Тарасова.

По словам специалиста, красное мясо богато микроэлементами, которые необходимы человеческому организму. В ноябре 2025 года в Journal of the American Heart Association было опубликовано исследование ученых Пенсильванского университета, в котором сравнивались три варианта средиземноморской диеты с разным количеством употребления постной говядины (14, 71 и 156 граммов в день) и стандартную американскую диету с 71 граммом говядины. Исследователи пришли к выводу, что средиземноморская диета с умеренным количеством постной говядины (14-71 г/день) привела к росту разнообразия кишечной микробиоты по сравнению с американской диетой.

Кроме того, в другой работе выявлена корреляция: более высокие показатели индекса здорового питания, независимо от потребления красного мяса, связаны с меньшей вероятностью депрессии, посттравматического стрессового расстройства и биполярного расстройства. «А высокое разнообразие микробиоты наблюдается именно у тех, кто придерживался качественного рациона и употреблял красное мясо. Вероятно, дело в тех самых нутриентах – витамине B12, холине, цинке и селене, которые критически важны для работы нервной системы», – отмечает Тарасова.

Врач рекомендует придерживаться нескольких принципов при употребление красного мяса. Лучше отдать предпочтение мясу травяного откорма – оно содержит меньше насыщенных жиров и больше омега-3. Среди способов приготовления выбирайте варку, запекание, тушение или на пару. Сочетайте мясо с клетчаткой (овощи, зелень, цельнозерновые), это нивелирует потенциальный вред красного мяса для кишечника.

«Если после употребления красного мяса вы чувствуете тяжесть, дискомфорт, вздутие – возможно, у вас снижена ферментативная активность. Временно исключите мясо из вашего рациона и проконсультируйтесь с врачом», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube