Как уменьшить тревогу от просмотра плохих новостей: рекомендации психолога

В век информационной насыщенности порой сложно справиться с тревожными мыслями, которые возникают после просмотра новостей. О том, как распознать, что именно вызывает тревогу, а затем избавиться от негативного состояния, рассказала доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы (ИКПСР), заведующий кафедрой клинической психологии ИКПСР Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина.

«Тревога – это эмоциональное состояние, которое легко может трансформироваться в случае избыточности его присутствия в нашей эмоциональной сфере, в наших переживаниях, в расстройство. Обладателем этого состояния, является только человек, который, как минимум, может его осмыслить. Тревоге совсем всё равно, где жить: в цифровой социальной среде или в неопосредованной техническими средствами реальности. Она локализуется в эмоциональной сфере конкретного человека», – поясняет специалист.

В первую очередь необходимо идентифицировать это состояние самостоятельно или с помощью психолога. Нужно осмыслить источник этого состояния, какие конкретно действия, связанные с этим источником, запускают этот процесс образования тревоги и что его поддерживает.

«В том случае, если эти два шага выполняются, то можно поставить себе конкретные цели, задачи с ответом на вопрос: что может снизить или точнее уменьшить дозу влияния этих факторов, запускающих состояние тревоги. И не ставьте себе глобальных задач, сразу от этого отказаться не получится, скорее всего, тревога будет только усилена», – отмечает доктор.

Для начала нужно ввести ограничения, например, завершать выход в цифровое социальное пространство в конкретное время. Если вы листаете ленту новостей до двух-трех часов ночи, врач рекомендует уменьшить время на два-три часа, то есть выключить смартфон лучше в полночь.

Кроме того, проводите регулярную самооценку степени выраженности своей тревоги, например, по шкале от 0 до 10, в одно и то же время. «В том случае, если вы будете фиксировать в это определенное время, ну, например, снижение уровня эмоциональной тревоги, скажем, в течение одной недели, то значит вы на правильном пути», – заключила Никишина.

Москва, Зоя Осколкова

