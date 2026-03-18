Плётка для загнанной лошади: эксперт Пироговского Университета разоблачает мифы об энергетиках

Многие слышали об опасности энергетических напитков, но далеко не все осознают, что кратковременное повышение работоспособности происходит за счет истощения резервов и так уставшего организма. О рисках употребления энергетиков рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского Университета Минздрава России Татьяна Миронова.

Энергетики – это безалкогольные напитки, в состав которых входят кофеин и другие тонизирующие компоненты. Данный продукт кратковременно повышает работоспособность, за счет стимулирующего действия кофеина и источника энергии в виде сахара.

«Не рекомендую использовать энергетики. Хочу вновь напомнить, что энергетики повышают работоспособность на короткое время, но истощают резервные функции организма. Действие энергетика на организм сравнимо с плеткой для «загнанной лошади». И в роли «загнанной лошади» выступает наш уставший организм. Так же при длительном употреблении повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, нарушения нервной системы, поражения почек и другие негативные последствия», – отмечает специалист.

Энергетики содержат кофеин, таурин, витамины группы B, карнитин – элементы, которые не представляют опасности сами по себе, но сочетание нескольких стимуляторов в одном напитке, высокие дозы и большое количество сахара не оказывает благоприятного эффекта на организм.

«Вместо энергетика лучше выпить чашку кофе или чая. А лучше стараться нормализовать режим труда и отдыха», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

