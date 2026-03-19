Кардиозащита в стакане: врач рассказал о правилах употребления апельсинового сока

Апельсиновый сок может стать ценным компонентом «сердечно-здоровой» диеты. При этом речь идет о натуральном и свежевыжатом продукте. О том, чем он полезен и в каких количества, рассказала доктор медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского Университета Минздрава России Эльвира Хачирова.

«Когда мы говорим о пользе, мы имеем в виду только тот сок, который вы отжали самостоятельно и только что. Это действительно настоящий коктейль из кардиопротекторов: Антиоксиданты, такие как гесперидин и кверцетин, – ваш «невидимый кардиозащитник». Калий – «электролитный балансир». Витамин С – «антиоксидантный щит». Некоторые компоненты сока уменьшают склонность крови к образованию тромбов, снижая риск инфаркта и инсульта», – поясняет специалист.

Сок в пакетах имеет принципиальное отличие. «Да, в нем нет добавленного сахара, но там содержится концентрированное количество природных сахаров (фруктозы), лишенных клетчатки. Клетчатка из целого фрукта замедляет всасывание сахара, а в соке ее нет. В результате вы получаете ударную дозу фруктозы, которая быстро всасывается, провоцируя резкие скачки глюкозы в крови и создавая нагрузку на поджелудочную железу», – отмечает доктор.

По словам Хачировой, натуральный свежевыжатый апельсиновый сок в количестве не более 150-200 мл в день можно сравнить с натуральной биодобавкой. Однако золотым стандартом для здоровья сердца был и остается цельный фрукт.

«Съедая апельсин, вы получаете все те же полезные вещества плюс жизненно важную клетчатку, которая смягчает гликемический отклик и служит пищей для полезной микрофлоры кишечника. Поэтому мой совет: отдавайте предпочтение целым апельсинам, а свежевыжатый сок рассматривайте как приятное и полезное дополнение, а не замену», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

