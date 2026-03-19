Первая помощь при подозрении на инсульт: инструкция от Пироговского Университета

Первая помощь при инсульте может облегчить дальнейшее восстановление пациента. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали, как быстро распознать это состояние, чем помощь пострадавшему, а что делать категорически не рекомендуется.

«Чтобы заподозрить у пациента инсульт можно использовать простой способ, включающий исследование ключевых симптомов – тест «УЗП» – улыбнись, заговори, подними руки», – советует доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ИНН Пироговского Университета Марина Шурдумова.

В первую очередь попросите человека улыбнуться. При инсульте улыбка получается «кривой», поскольку мышцы одной стороны лица слушаются гораздо хуже. Затем заговорите с ним и попросите ответить на простой вопрос, например: «Как тебя зовут?». Обычно в момент мозговой катастрофы человек не может четко выговорить даже свое имя. Предложите ему поднять обе руки одновременно – руки не могут подняться на один уровень, поскольку одна сторона тела слушается хуже.

Также симптомами инсульта могут быть: помутнение или потеря зрения (особенно в одном глазу), выпадение поля зрения или внезапное двоение в глазах; внезапная сильная головная боль; головокружение и нарушение координации.

«До приезда скорой помощи надо положить пациента с приподнятым головным концом до 30 градусов, обеспечить доступ свежего воздуха, при необходимости расстегнуть или снять ограничивающую дыхание одежду. При возникновении рвоты – повернуть человека на бок для исключения аспирации. Важно выяснить время начала симптоматики, чтобы сообщить его медикам – это в дальнейшем повлияет на тактику лечения», – отмечает специалист.

Нельзя самостоятельно давать пациенту различные лекарства. Кроворазжижающие препараты могут быть опасны в связи с неуточненным типом инсульта (ишемический или геморрагический), могут ограничивать дальнейшие лечебные мероприятия. Снижение давления также может ухудшить состояние пациента, так как повышение АД в остром периоде инсульта является защитным механизмом.

Кроме того, не нужно предлагать воду или пищу: у пострадавшего может быть нарушена функция глотания, и он может подавиться. Нельзя позволять человеку проявлять физическую активность, вставать и переворачиваться – из-за нарушения координации и движения он может упасть и получить дополнительные травмы.

Москва, Зоя Осколкова

