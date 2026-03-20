Минздрав изучает возможность сделать гигиену полости рта бесплатной для детей

Минздрав совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и профильными специалистами прорабатывает вопрос включения профессиональной гигиены полости рта в программу бесплатной медпомощи для детей. Это следует из ответа замминистра здравоохранения Евгении Котовой на соответствующий запрос депутатов Госдумы от фракции «Новые люди».
Ранее парламентарии предложили добавить в ОМС ежегодную профессиональную чистку зубов для всех детей.
Депутаты в своем обращении отмечали, что, несмотря на наличие программ бесплатной стоматологической помощи, профессиональная гигиена полости рта чаще всего не входит в базовый пакет бесплатных услуг для детей старше 3-4 лет, передает ТАСС.
Авторы инициативы полагают, что включение в ОМС этой процедуры поспособствует раннему выявлению кариеса и снижению необходимости дорогостоящего лечения в будущем.
Москва, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»