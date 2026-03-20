России угрожает эпидемия сахарного диабета

Показатели по сахарному диабету в России за 2025 год вызывают тревогу. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора. По ее словам, фиксируемый рост заболеваемости может перерасти в эпидемию.

«Болезнь угрожает превратиться в эпидемию. И показатели, которые мы сейчас фиксируем по итогам 2025 года, они вызывают у нас серьезное беспокойство», – сказала Голикова, чьи слова приводит ТАСС.

Вице-премьер РФ отметила, что проблема во многом связана с образом жизни и пищевыми привычками населения, от которых люди не хотят отказываться в ущерб своему здоровью.

Замминистра здравоохранения Евгений Камкин в октябре сообщал, что в России сахарный диабет диагностирован у почти 6 миллионов человек и с каждым годом число заболевших растет. Это общемировая тенденция, указал он.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube