Контактные линзы детям: что на самом деле важно, по мнению врача

В обществе существует утверждение, что контактные линзы противопоказаны детям раннего возраста, а носить их могут только взрослые пациенты. О том, почему этот миф не имеет под собой оснований, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии Института материнства и детства Пироговский Университет Минздрава России Татьяна Павлова.

«Детям линзы не только не противопоказаны, но в некоторых случаях являются единственным способом эффективной коррекции (например, при высокой миопии, афакии после удаления врожденной катаракты или при большой разнице в зрении между глазами). Вопрос не в возрасте, а в показаниях и возможности ухода за линзами со стороны родителей, а их назначение должно быть строго медицинским и под постоянным наблюдением», – поясняет специалист.

При правильном подборе, гигиене и регулярном контроле у офтальмолога контактные линзы безопасны. Большинство осложнений связано не с самими линзами, а с нарушением правил использования – «перенашиванием», сном в дневных линзах и несоблюдением гигиены.

Врач отметила, что современные силикон-гидрогелевые линзы обеспечивают высокую кислородопроницаемость, что делает их комфортными и безопасными для длительного дневного ношения. Гидрогелевые линзы создаются из биосовместимых материалов, хорошо переносятся детьми и используются, в том числе, в линзах для контроля миопии, где важна оптическая конструкция и высокая гигиеничность, а не максимальная кислородная проницаемость. Дополнительную безопасность обеспечивает «умная» гигиеничная упаковка, которая минимизирует контакт пальцев с поверхностью линзы и снижает риск микробного загрязнения.

«Ведущие российские детские офтальмологи успешно применяют контактную коррекцию, в том числе мягкие контактные линзы, у детей с первого года жизни. Это позволяет обеспечить правильное развитие зрительной системы в самых сложных случаях», – подчеркнула Павлова.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube