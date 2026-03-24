Врач рассказал, можно ли оглохнуть от храпа партнера

Как известно, храп может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Но может ли он привести к необратимым последствиям у тех, кто спит рядом с храпящим человеком, рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

«Храп партнера действительно может вызывать дискомфорт и ухудшать качество сна, однако утверждение о том, что из-за него женщины могут оглохнуть, преувеличено, так как храп редко достигает уровня шума, который способен напрямую повредить слух», – поясняет доцент кафедры неврологии ИНОПР Пироговского Университета Карине Бадалян.

В среднем громкость храпа составляет около 45-60 децибел. Это примерно сопоставимо с обычным разговором. Даже более громкий храп обычно находится в диапазоне 70-90 децибел – примерно, как шум пылесоса или оживленной дороги. Повреждение слуха чаще связано с длительным воздействием шума выше 85 децибел, например, на производстве или на концертах. «Храп, как правило, не является непрерывным источником такого громкого звука, поэтому вероятность того, что он приведет к потере слуха достаточно низкая», – отмечает эксперт.

Постоянный шум рядом во время сна может вызывать другие проблемы. Если человек регулярно просыпается из-за храпа партнера, его сон становится поверхностным и прерывистым, что приводит к хроническому недосыпанию, усталости, снижению концентрации внимания и раздражительности. Со временем плохой сон может повышать уровень стресса и тревожности, поскольку организм не успевает полноценно восстанавливаться ночью.

«Поэтому если храп мешает отдыху, стоит обратить на него внимание и, при необходимости, обратиться к специалисту по сну», – заключает специалист.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

