Созданы быть гипервкусными: эксперт предупредил о рисках диеты из ультрапереработанных продуктов

Многие слышали об ультрапереработанных продуктах, но далеко не все знают, как они влияют на наш организм и к чему может привести диета из гипервкусных, но максимально бесполезных ингредиентов. О рисках такого рациона рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России Ольга Тарасова.

Термин «ультрапереработанные продукты» (УПП) появился благодаря бразильским исследователям из Университета Сан-Паулу, которые в 2009-2014 годах разработали систему классификации продуктов питания NOVA. Она делит всю еду на четыре группы в зависимости от степени промышленной обработки, в ней УПП отводится четвертое место.

«Это промышленные формулы, созданные на заводах. Они содержат ингредиенты, которые вы никогда не найдете в домашней кухне: гидрогенизированные масла, модифицированные крахмалы, изоляты белков, а также множество добавок – эмульгаторы, загустители, красители, ароматизаторы, подсластители, консерванты», – поясняет специалист.

УПП созданы так, чтобы быть гипервкусными, вызывать желание есть снова и снова, и при этом практически не содержат ничего полезного. В них много сахара, соли и насыщенных жиров, но мало клетчатки, витаминов и минералов. Обилие УПП в рационе разрушает микробиом кишечника, в результате он не справляется со своими функциями и легче поддается патогенному воздействию.

Примечательно, что в последнее время индустрия часто использует «оздоровительный маркетинг» (health washing), добавляя в УПП клетчатку, витамины или белок. Но от этого ультрапереработанный продукт не становится полезнее. Добавленные ингредиенты работают иначе, чем в тех продуктах, где естественно присутствуют. Кроме того, если микробиом уже разрушен постоянным потреблением УПП, то он не в состоянии переработать этот изолированный ингредиент.

Чтобы избежать таких проблем, Тарасова рекомендует пересмотреть систему питания. «70-80% вашей тарелки должны составлять овощи, фрукты, зелень, цельнозерновые, бобовые, мясо, рыба, яйца. Это та еда, которая кормит полезные бактерии и поддерживает микробиом, – отмечает эксперт. – Полностью отказаться от ультрапереработанных продуктов в современном мире сложно. Но, можно начинать сокращать их долю. Стремитесь к тому, чтобы частота потребления УПП была не чаще одного раза в неделю, и выбирайте «менее вредные» варианты».

Москва, Зоя Осколкова

