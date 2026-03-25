В Роспотребнадзоре предупредили о риске заражения геморрагической лихорадкой

Весной резко вырастает риск заражения человека геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) из-за активности мелких млекопитающих. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.

Чаще всего человек заражается при вдыхании пыли, зараженной вирусом ГЛПС, при посещении леса для сбора ягод и грибов, во время отдыха на природе, работы на дачных и приусадебных участках, при проведении сельскохозяйственных работ и на лесоразработках. Россиянам рекомендуется подготовить территории дачных и садовых участков и принять меры для борьбы с грызунами, передает РИА «Новости».

Также нужно соблюдать технологию приготовления и сроки реализации салатов из сырых овощей, не использовать воду из неизвестных источников, а во время прогулок в лесу выбирать поляну или светлый участок леса, не располагаться в стогах сена или соломы, хранить продукты и воду в закрытой таре.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом представляет собой острое вирусное природно-очаговое заболевание. При появлении первых симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

«Заболевание начинается остро с подъема температуры тела до 38-40 градусов, озноба, резких головных болей, болей в мышцах. Отмечается покраснение лица, шеи, верхней половины туловища. В начальном периоде ГЛПС часто принимают за грипп» – добавили в пресс-службе ведомства.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube