В России растут траты населения на платную медицину

В России за год траты населения на оплату медицинских услуг выросли на 19%. При этом средний чек достиг почти пяти тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

Чаще всего россияне сдают платно лабораторные анализы, получают консультации врачей общей практики и проводят диагностические исследования: ультразвуковая диагностика и другие.

«В 2025 году объем продаж в денежном выражении вырос на 19% по сравнению с 2024 годом. Число покупок при этом выросло на 8%, а медианный чек на медицинские услуги увеличился на 11% и составил 4920 рублей», – говорится в статье.

Растет и сектор стоматологии: за год объем продаж в денежном выражении увеличился на 15%, число покупок выросло на 3%, а медианный чек составил 10 108 рублей. В топ-покупок вошли: анестезия, лечение кариеса, зубные снимки, услуги ортодонтии.

По словам аналитиков, все больше людей подходит к решению вопросов, связанных со здоровьем, более ответственно и большое внимание уделяют профилактике.

Москва, Зоя Осколкова

