Антинутриенты: почему полезная еда может быть вредной

В последнее время все чаще встречается такое явление как орторексия – деление продуктов питания на «вредные» и «полезные» с полным исключением первых и акцентом только на «правильной» пище. Однако, рацион состоящий исключительно из орехов, бобовых, цельных злаков и шпината, очень часто приводит к дефицитам витаминов и минералов и обострению хронических заболеваний. Виной тому – антинутриенты.

«Антинутриентами называют природные соединения, которые растения вырабатывают для защиты от поедания другими животными. Они не являются ядами в прямом смысле слова, но могут блокировать всасывание питательных веществ или раздражать слизистую кишечника», – поясняет ассистент кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии ИБПЧ Пироговского Университета Минздрава России Анастасия Гвоздкова.

Чаще всего в обычном рационе встречаются три вида антинутриентов: фитиновая кислота (цельные злаки, бобовые, орехи, семена подсолнечника и тыквы), лектины (красная фасоль, чечевица, пшеница, соя, овощи семейства пасленовые) и оксалаты (шпинат, свекла, щавель, миндаль, какао бобы).

Фитаты обладают способностью связывать ионы кальция, магния, железа и особенно цинка в желудочно-кишечном тракте, в результате чего образуются нерастворимые соли, которые наш организм не может усвоить. Лектины – это белки и гликопротеины, способные связываться с углеводами на поверхности клеток, вызывая воспаление в области ворсин кишечника и нарушая процессы всасывания питательных веществ. Оксалаты – это соли щавелевой кислоты, которые при попадании в организм связываются с кальцием и участвуют в образовании почечных камней.

Исключать полностью продукты с антинутриентами нет необходимости, так как они богаты клетчаткой, антиоксидантами и витаминами, главное пользоваться основными правилами приготовления или индивидуально минимизировать отдельные группы продуктов, в зависимости от сопутствующих заболеваний.

