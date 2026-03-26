Врачи предупредили об опасности грейпфрутового сока при приеме лекарств

Грейпфрут прочно ассоциируется со здоровым питанием, диетами и завтраком стройного человека. Но когда речь заходит о приеме лекарств, полезный цитрус может навредить, а привычные препараты не работают или вызывают тяжелые побочные эффекты. О том, почему так происходит, рассказал ассистент кафедры клинической фармакологии имени Ю.Б. Белоусова ИКМ Пироговского Университета Минздрава России Антон Сафонов.

«В стенке кишечника и в печени работает целая система обезвреживания чужеродных нашему организму веществ, частью этой системы являются ферменты группы цитохромов. Они расщепляет большинство современных лекарств, снижая их концентрацию в крови до безопасного и терапевтического уровня. Грейпфрут (и некоторые другие цитрусовые, такие как помело) содержит уникальные вещества фуранокумарины. Они блокируют работу этой самой системы переработки. Лекарство поступает в организм, ферменты его не разрушают, и доза, которая должна была раствориться и выйти, продолжает циркулировать в крови, накапливаясь до токсичных значений», – поясняет специалист. Проще говоря, вы принимаете обычную дозу, а организм получает эффект как от двойной или даже тройной.

Опасность грейпфрута заключена в длительности его действия. Фуранокумарины из грейпфрута необратимо блокируют ферменты – даже один стакан сока снижает их активность на 47% за четыре часа, а восстановление занимает до двух суток. То есть, если вы принимаете препарат каждый день, а грейпфрут едите раз в несколько дней, эффект передозировки будет накапливаться постоянно.

Среди медикаментов, действие которых может усиливаться, – статины, антигистаминные (противоаллергические), антидепрессанты и анксиолитики, а также некоторые антибиотики, иммуносупрессанты и препараты от давления (нифедипин).

«На время лечения исключите грейпфрут и его сок полностью. Если вы любите цитрусовые, помните, безопасной дозы грейпфрута на фоне приема вышеуказанных препаратов не существует. Всегда внимательно читайте инструкцию к лекарству: в разделе «Особые указания» или «Взаимодействие»», – рекомендует эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

