Специалист Пироговского Университета рассказал о критической важности дневного сна для детей

Сон – это не просто «выключение» организма. Это активный процесс, во время которого происходят важнейшие события. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали, почему детям в особенности необходимо спать днем и в каком возрасте можно от этого отказаться.

Для ребенка, который каждый день осваивает новые навыки, учится говорить, бегать, социализироваться, дневной сон – это не прихоть, а физиологическая необходимость. Мозг обрабатывает информацию, полученную за день. Воспоминания «перекладываются» из кратковременной памяти в долговременную, поясняет ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России Заур Хатшуков.

Кроме того, во сне вырабатывается гормон роста (соматотропин), который необходим не только для роста, но и для восстановления тканей. Иммунная система производит защитные клетки. Нервная система отдыхает и восстанавливается после дневных нагрузок.

В 3-5 лет дневной сон все еще входит в норму, но уже с пометкой «или отказ». Это значит, что в этом возрасте происходит естественный переход от двухфазного сна (ночь + день) к однофазному (только ночь). Примерно к трем годам мозг ребенка достигает такого уровня зрелости, что некоторые дети уже могут «выдержать» день без дополнительного отдыха. У других этот переход занимает еще год-два.

Отказ от дневного сна в 3 года – это не достижение, а индивидуальная особенность. Здесь важно понять главное: нет единого правила для всех. Некоторые дети перестают спать днем в 2,5 года, что тоже является нормой, а некоторым дневной сон нужен до школы. Ориентируйтесь не на таблицы и советы знакомых, а на своего ребенка, подчеркнул эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

