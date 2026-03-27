Не только онемение и «мурашки»: врач объяснил вред позы «нога на ногу»

Вопрос о вреде позы «нога на ногу» вызывает споры даже среди специалистов. Одно можно сказать точно, очень долгое нахождение в одном положение негативно сказывается на здоровье. Поэтому организм сигнализирует онемением или «мурашками».

«Если нога затекла, а после смены позы чувствительность вернулась в течение нескольких минут – это абсолютно безопасно. Это просто сигнал организма: «эй, поменяй положение, мне неудобно». Такой эпизодический дискомфорт не приводит к повреждению нервов или сосудов», – поясняет кандидат медицинских наук, доцент Пироговского Университета Минздрава России Ярослав Гурин.

Регулярное и длительное (часами) пребывание в позе «нога на ногу» может создать определенные проблемы. Например, повышение артериального давления. Это связано с тем, что кровь пережимается в сосудах одной ноги и ей сложнее циркулировать. Сердцу приходится работать с чуть большим усилием. «Людям с уже имеющейся гипертонией лучше избегать этой позы, чтобы не создавать лишних скачков давления. Для здорового человека эти колебания незначительны», – отметил специалист.

Некоторые врачи считают, что пережатие подколенной вены ухудшает отток крови и может способствовать развитию варикозного расширения вен. Другие утверждают, что у здоровых людей с эластичными сосудами это не играет значительной роли, а вот тем, у кого уже есть предрасположенность к варикозу или начальные его стадии, сидеть так действительно не рекомендуется.

Кроме того, длительное сидение в позе нога на ногу создает перекос таза. Одна ягодица оказывается выше другой, позвоночник искривляется, чтобы компенсировать этот перекос. Это может привести к хроническому мышечному напряжению в пояснице и шее, болям в спине и нарушению осанки (сколиотической осанке).

«В очень редких случаях, если человек сидит так часами каждый день и при этом у него есть анатомическая предрасположенность (очень поверхностное расположение нерва), возможно развитие хронической компрессионной невропатии малоберцового нерва. Это состояние, при котором онемение и слабость в ноге становятся постоянными. Но, повторюсь, для этого нужно сидеть в одной позе сутками и иметь особенности строения», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

