Первая помощь при укусах змей, клещей и собак: рекомендации специалиста Пироговского Университета

В теплое время года россияне проводят больше времени на природе, выезжая за город и на дачу, где можно столкнуться с такими неприятностями как укусы насекомых, змей и собак. В Пироговском Университете Минздрава России напомнили о главных правилах, соблюдение которых поможет минимизировать риски.

Клещи переносят энцефалит и боррелиоз. Лучшим вариантом будет удалить насекомое в травмпункте. Но если такой возможности нет, лучше воспользоваться пинцетом или выкручивателем, при этом нельзя тянуть за брюшко, заливать маслом или прижигать, советует врач-реаниматолог, сотрудник кафедры скорой и неотложной помощи ИНОПР Пироговского университета Екатерина Чекмарева.

Клеща нужно сдать в лабораторию. По словам специалиста, вакцинация – лучшая защита от энцефалита. Врач назначит иммуноглобулин, если вы прививку не ставили.

В России насчитывается 14 видов ядовитых змей, чаще всего встречается гадюка, летальность укуса которой составляет менее 2%. После укуса нужно немедленно отойти от змеи, снять украшения и тесную одежду, обездвижить конечность и самого пострадавшего (меньше движений – медленнее распространяется яд). Транспортировать только лежа.

Рану обработать антисептиком, накрыть чистой салфеткой (не туго). Маркером обвести красноту, чтобы врачи видели динамику. Обеспечить обильное питье, а также можно принять обезболивающее (парацетамол) и антигистаминное. Ни в коем случае нельзя накладывать жгут, прижигать ранку или отсасывать яд ртом.

Главные опасности укусов собак – бешенство (смертельная инфекция), столбняк и тяжелые инфицированные раны. Поэтому нужно немедленно промыть рану проточной водой с мылом в течение 10-15 минут. Края раны обработать антисептиком (йод, спирт, перекись). Заливать антисептик глубоко в рану нельзя.

При кровотечении наложить чистую давящую повязку. Сильное кровотечение сразу не останавливать – с ним выходят бактерии. Обязательно обратитесь к врачу, даже если укусила своя привитая собака.

Москва, Зоя Осколкова

