Эксперт предупредил, с какими препаратами кофе категорически несовместим

Утро многих из нас начинается с чашки кофе. А если к этому добавляется необходимость принять таблетку, рука часто тянется к той же чашке. Кажется, что это удобно: запил лекарство любимым напитком, и дело сделано. Но кофе – это не просто жидкость. Это биологически активное вещество, которое может кардинально изменить действие лекарства, сделав его либо бесполезным, либо опасным.

«Главное действующее вещество здесь – кофеин. Это мощный стимулятор центральной нервной системы. Он учащает сердцебиение, повышает давление, тонизирует сосуды. Когда мы смешиваем его с лекарством, возможны три сценария: усиление побочных эффектов (вплоть до токсичности), ослабление терапевтического действия или непредсказуемая нагрузка на сердце и нервную систему», – поясняет ассистент кафедры клинической фармакологии имени Ю.Б. Белоусова ИКМ Пироговского Университета Минздрава России Антон Сафонов.

Эксперт перечислил основные группы препаратов, с которыми кофе пить категорически не рекомендуется.

1. Лекарства от кашля, содержащие эфедрин или теофиллин

Препараты, применяемые при обструктивных заболеваниях легких. Эфедрин и теофиллин (а также аминофиллин, эуфиллин) – это бронхорасширяющие средства, которые назначают при астме и обструктивных заболеваниях легких. Кофеин химически близок к теофиллину и действует на те же рецепторы. Когда вы принимаете их вместе, происходит эффект «суммирования»: нервная система перевозбуждается, пульс учащается до критических значений, развивается тремор рук, бессонница, возможны тяжелые аритмии.

2.Антибиотики (особенно фторхинолоны)

Некоторые антибиотики, например, ципрофлоксацин, левофлоксацин, замедляют выведение кофеина из организма. В присутствии этих препаратов кофеин «задерживается» в два-три раза дольше обычного. Обычная чашка кофе может вызвать эффект передозировки: сердцебиение, резкое повышение давления, паническую атаку. При этом сам антибиотик от кофе не страдает, но страдает пациент.

3. Анальгетики и противовоспалительные

Существуют комбинированные препараты, которые мы часто принимаем в период ОРВИ или при головной боли. В их состав могут входить ацетилсалициловая кислота, парацетамол и кофеин. Если совместить прием такого препарата с чашкой кофе, можно легко получить передозировку кофеином со всеми нежелательными последствиями.

4. Бета-блокаторы

Бета-блокаторы (метопролол, бисопролол, атенолол) снижают частоту сердечных сокращений и давление. Кофеин действует противоположно: он учащает пульс и сужает сосуды. Фактически, кофе нивелирует эффект препарата. Кроме того, на фоне бета-блокаторов действие кофеина становится более длительным и непредсказуемым.

5. Седативные и снотворные

Кофеин – антагонист седативных средств. Он блокирует рецепторы, с которыми работают эти препараты. В лучшем случае лекарство просто не подействует. В худшем – вы получите перевозбужденную нервную систему на фоне химического угнетения, что чревато тревогой, кошмарными снами и вегетативными кризами.

Эксперт рекомендует запивать лекарства только чистой водой комнатной температуры. Кофе, чай, сок и тем более не алкоголь для этого не подойдут. Вода – нейтральная среда, которая не вступает в химические реакции с молекулой препарата и не влияет на ферменты печени. «Относитесь к кофе как к лекарству. Он имеет свои показания, противопоказания и требует уважительного соседства с другими препаратами», – подчеркнул Сафонов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

