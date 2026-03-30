Ингаляция смеси дыма: врач напомнил об опасности пассивного курения

В Пироговском Университете Минздрава России напомнили об опасности пассивного курения. Табачный дым содержит обширный спектр из более чем 7000 химических соединений, 70 из которых являются доказанными канцерогенами.

«Пассивное курение представляет собой ингаляцию смеси дыма, исходящего от тлеющей сигареты (боковой поток), и дыма, выдыхаемого курильщиком (основной поток). Важно понимать, что боковой поток дыма, вопреки распространенному мнению, содержит даже более высокие концентрации некоторых токсинов. Например, в нем может содержаться в несколько раз больше канцерогенных смол и никотина, чем во вдыхаемом курильщиком дыме», – поясняет ассистент кафедры факультетской терапии имени академика А.И. Нестерова ИКМ Пироговского Университета Юрий Саакян.

Опасность пассивного курения сопоставима с рисками активного употребления табака, поскольку дело не только в количестве, но и в самом качестве воздействия. Если активный курильщик получает ударную дозу никотина и смол, к которой его организм хотя бы частично адаптирован, то некурящий человек, находящийся в накуренном помещении, подвергается воздействию того же обширного спектра химических соединений.

«Данные многих исследований подтверждают, что пассивное курение поражает все системы организма. Сердечно-сосудистая система страдает в первую очередь: даже 25-30 минут в накуренном помещении повышают свертываемость крови и нарушают работу сосудов, а в долгосрочной перспективе риск инфаркта и инсульта возрастает на 25-30%. Не менее опасны онкологические заболевания – регулярное вдыхание дыма увеличивает вероятность развития рака легкого, носовых пазух и молочной железы», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

