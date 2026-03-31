Врач назвала симптомы, при которых нужно срочно обратиться к маммологу

Регулярное самообследование и посещение маммолога помогут выявить заболевание на ранней стадии, что значительно повысит шансы на успешное излечение. О том, при каких симптомах необходимо срочно обращаться к врачу, рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии и лучевой терапии Института хирургии Пироговского Университета Минздрава России Елена Артамонова.

С 40 лет женщинам показано выполнение маммографии +/-УЗИ молочных желез один раз в два года при отсутствии жалоб. Регулярные осмотры маммолога желательны, можно посещать его один раз в год, отмечает специалист.

«Методика самообследования молочных желез включает в себя визуальный осмотр и пальпацию молочных желез для выявления любых изменений в структуре, форме или размерах, а также ощупывание подмышечных лимфатических узлов. Самообследование рекомендуется проводить ежемесячно, желательно на 5-7 день цикла, когда железы наименее болезненны. При наступлении менопаузы можно выбрать любой день месяца для проведения самообследования», – рассказала Артамонова.

При появлении выделений из соска, изменении кожи, формы молочной железы, появлении отека молочной железы, пальпируемом образовании в ткани молочной железы или в подмышечной области, появлении болезненности молочной железы, необходимо срочно обратиться к врачу.

Кроме того, при доказанном наследственном раке молочной железы (при наличии мутации в гене, который был выявлен, например, у мамы или у бабушки) необходима консультация врача-генетика с целью дополнительного генетического обследования.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube