Развивать вкус с детства: психолог рассказал о связи разнообразного питания и интеллекта

Вкусовые предпочтения человека в еде имеют связь с его психическим состоянием. Кроме того, стремление попробовать новые вкусы говорит о любознательности, которую можно сформировать в детстве. Об этом рассказала доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы (ИКПСР), заведующий кафедрой клинической психологии ИКПСР Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина.

«Точно можно сказать, что система вкусов в параметрах разнообразия и интенсивности связана с системой потребностей человека. И в этом смысле наши вкусовые предпочтения скорее крайне информативны в связи с вопросами мотивационно-потребностной сферы, а не характера. За наши вкусовые выборы отвечает важная часть коры головного мозга – островковая ассоциативная кора. Здесь надо признать, что чем активнее, особенно на ранних этапах жизни онтогенеза, она развивается, тем, по сути, сложнее будет вся сенсорная система человека. Если ребенок формируется, развивается только в однообразной и недифференцированной системе вкусовых стимулов, то высоки риски возникновения интеллектуальных дефицитов», – поясняет специалист.

Система вкусов очень связана с программой любопытства. Любознательность человека во многом зависит от того, насколько он любознателен в экспериментировании вкусами, их сочетании, их узнавании.

«Что же касается пристрастий к каким-то конкретным вкусам. В том случае, если мы говорим о норме, то есть, когда состояние человека не имеет какие-то физиологические дефициты, то в большей степени оно определяется привычками и живет по принципу, чем чаще этот вкус попадает в рацион человека, тем больше на него будет запрос. И особенно это, конечно, касается сладкого вкуса, поскольку у него есть сложные нейромедиаторные проекции», – отмечает эксперт.

Очень часто сладкое связано с положительным эмоциональным фоном. Говоря о норме, нет смысла дифференцировать, например, характерологические особенности по предпочтению горького, острого, кислого, сладкого, белкового вкуса. «Если говорить о том, как формировать вкусовую картину, то через разнообразие нюансов сочетаний и не перегружать её каким-то избытком вкусовых ощущений», – заключила Никишина.

Москва, Зоя Осколкова

