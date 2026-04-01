«От рахита до проблем с сердцем»: врач предупредил о последствиях дефицита витамина D

Дефицит витамина D – явление достаточно распространенное, затрагивающее, по некоторым оценкам, до миллиарда жителей Земли. Его нехватка снижает иммунитет и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. О том, как этого избежать, рассказала доктор биологических наук, профессор кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Минздрава России Нина Киселева.

«Главное назначение витамина D в организме человека – обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи через стенки тонкой кишки и способствует образованию костной ткани. Кроме этого, в роли гормона действует на клетки почек и мышц, оказывая положительное влияние на правильную функциональность этих органов», – поясняет специалист.

Дефицит (гиповитаминоз) витамина D – это основная причина развития рахита у детей. Долговременная нехватка может приводить к увеличению заболеваемости раком, растет вероятность развития остеопороза. Есть данные, что недостаток витамина снижает иммунитет, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как и другие жирорастворимые витамины, он имеет свойство накапливаться в жировой ткани. Запасы витамина D, накопленные организмом в течение лета, могут постепенно расходоваться в зимние месяцы. Кроме того, источниками витамина D служат некоторые продукты: рыба (жирные сорта, рыбий жир), сливочное масло, сыры и другие жирные молочные продукты, яичный желток, икра.

Уровень витамина D можно проверить в крови, при этом существует несколько анализов, определяющих уровень различных метаболитов разными способами. Анализ на витамин D необходим при наличии симптомов – мышечная слабость, боли в костях, частые переломы. «Чтобы точно понять какой анализ необходим – лучше обратиться к врачу», – рекомендует эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

