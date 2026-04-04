От боли в спине до проблем с пищеварением: врач объяснил, как узкая одежда вредит здоровью

Неправильно подобранная одежда может вредить здоровью, поэтому к выбору вещей нужно подходить разумно. Размер должен соответствовать вашим параметрам, а при носке не должно возникать никакого дискомфорта или ощущения давления.

«Например, слишком тесный бюстгальтер у женщин не только вызывает раздражение кожи и пережимает кровеносные сосуды, но и нарушает распределение нагрузки на мышцы спины, что со временем приводит к их перенапряжению и ограничению подвижности», – объясняет ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского Университета Минздрава России Вячеслав Артищев.

Тесное нижнее белье, сдавливающее бедра или талию, может нарушать кровоток в ногах и вызывать онемение или отеки. Узкие брюки или джинсы, особенно с тугим поясом, могут давить на живот, создавая проблемы с органами пищеварительного тракта.

«Даже слишком давящая обувь или носки с тугой резинкой способны нарушать кровообращение в стопах, вызывая холод, покалывания или отеки», – отметил специалист.

Врач рекомендует при выборе одежды помнить о главном: на первом месте должны быть комфорт и эргономичность.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

