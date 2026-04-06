Россияне смогут пройти лечение онковакцинами по полису ОМС

Правительство России включило в программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2026-2028 годах новых методов борьбы с онкологическими заболеваниями. Соответствующее постановление подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

Теперь по полису ОМС можно будет лечение отдельных видов рака с использованием отечественных онковакцин. Речь идет о препаратах, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и учат его иммунитет бороться с опухолью.

По ОМС стало доступно лечение онковакцинами рака ряда внутренних органов, отдельных видов болезней крови, а также CAR-T клеточная терапия.

«Включение новых подходов в систему обязательного медицинского страхования позволит повысить эффективность помощи людям с тяжелыми заболеваниями», – отметил Мишустин.

Москва, Наталья Петрова

