ФАС снизила цены на 7 жизненно важных лекарственных препаратов

ФАС снизила цены на 7 лекарственных средств.

Ранее в перечень ЖНВЛП (жизненно важных лекарственных препаратов) включались только некоторые лекарственные формы препаратов, цены на которые регулировались государством. На другие формы, отличающиеся лишь названием и не включенные в перечень, производители устанавливали цены самостоятельно, сообщает пресс-служба ведомства.

С 24 февраля 2026 года вступило в силу распоряжение правительства РФ с обновленным перечнем ЖНВЛП. По предложению ФАС России и Минздрава России сформировали нормативную правовую базу, которая позволила включать в этот перечень все агрегированные формы препаратов.

В ведомство на рассмотрение поступили цены производителей лекарств для обезболивания, дезинфекции открытых ран, лечения рака, заболеваний дыхательных путей, инфекционно-воспалительных и сердечных заболеваний*. Служба провела экономический анализ и согласовала заявленные цены.

Снижение относительно зарегистрированных цен на включенные в перечень лекарственные формы препаратов составило: на отечественный оригинальный препарат «Полиоксидоний» (флакон раствора в дозировке 6 мг/мл) – 37%, отечественный препарат «Перекись водорода» (флакон со спреем в дозировке 3%) – 11%, отечественный дженерик «Периндоприл» (30 капсул в дозировке 8 мг) – 45%, «Морфин» (упаковка из 2 флаконов в дозировке 20 мг/мл) – 49,8%, «Сафнело» (шприц-ручка с раствором в дозировке 120 мг) – 22%. Кроме того, цена за упаковку препарата «Калквенс Т» (60 таблеток) согласована на уровне на 13% ниже минимальной стоимости в референтных странах, а препарата «Симбикорт рапихалер» (в дозировках 160 мкг+4.5 мкг/доза и 80 мкг+4.5 мкг/доза) – в среднем на 14% ниже средней цены его реализации в 2025 году, сообщает пресс-служба ФАС.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

