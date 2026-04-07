Десять минут для мозга: врач рассказал, как короткие перерывы защищают от деменции

В Пироговского Университете Минздрава России объяснили, зачем нужны короткие перерывы в работе, как они защищают мозг повышают продуктивность.

«Регулярные короткие перерывы (по 10 минут) – это не просто «плюс», а почти необходимость. Взрослый человек способен удерживать высокий уровень внимания до 45 минут. Затем эффективность снижается – это сигнал к необходимости сделать паузу», – поясняет заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского Университета Елена Резник.

Кроме того, если умственная работа сочетается с приемом энергетиков, большим количеством кофе или крепкого чая, а также малоподвижным образом жизни, то эти факторы риска действительно могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Но проблема не в умственной работе как таковой, а в том, что ее сопровождает.

В целом, если человек разумно подходит к умственной деятельности, дозирует нагрузку с учетом своих возможностей, возраста и состояния здоровья, то такая деятельность даже полезна – она способствует профилактике возрастных когнитивных нарушений и старческого слабоумия.

Москва, Зоя Осколкова

