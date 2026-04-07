От цирроза до рака печени: в Пироговском Университете рассказали о рисках гепатита В и единственной защите

Гепатит В неизлечим, но предотвратим. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали о том, почему прививка от гепатита В жизненно необходима.

«Гепатит В – это поражение печени, вызывается вирусом и представляет собой серьезную угрозу здоровью населения во всем мире. Болезнь может протекать в острой форме и иметь тяжелое течение, вплоть до развития печеночной недостаточности. В случае хронического течения гепатит В создает высокий риск смерти от цирроза и рака печени», – объясняет кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Ольга Зыкова.

Гепатит B передается в результате укола иглой, нанесения татуировок, пирсинга и контакта с инфицированной кровью и другими биологическими жидкостями, при совместном или повторном использовании игл и шприцев или колюще-режущих предметов в медицинских учреждениях или в бытовых условиях.

Кроме того, по словам специалиста, гепатит В передается от матери ребенку во время беременности и при родах (перинатальная передача). У детей, заразившихся в младенчестве, заболевание протекает тяжелее и чаще всего переходит в хроническую форму. Именно этим объясняется необходимость вакцинации детей грудного и младшего возраста.

«В настоящее время Гепатит В полностью вылечить нельзя, но можно предупреждать с помощью вакцин. В РФ в соответствии с Национальным календарем прививок вакцину против гепатита В следует вводить всем детям вскоре после рождения (в первые 24 часа). Современные вакцины обладаю высоким профилем эффективности и безопасности, обеспечивают надежную защиту от гепатита В», – подчеркнула Зыкова.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

