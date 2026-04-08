Портрет курильщика и любителя выпить: врач описал типичные изменения во внешности

Чрезмерное употребление спиртных напитков и табачных изделий несомненно сказывается на здоровье, что в первую очередь отражается на внешности. При этом сам человек может и не замечать те признаки, которые очевидны окружающим. Об этом рассказал ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Института анатомической медицины Пироговского Университета Минздрава России, судмедэксперт Алексей Решетун.

«Если мы говорим о влиянии никотина, алкоголя на внешнее проявления человека, в первую очередь, конечно, есть влияние на кожу. Существуют вполне определенные стигмы, которые специалисты, работающие с такими больными, с такими телами, умеют находить и оценивать», – отмечает специалист.

Если мы имеем в виду классическое употребление никотина в виде курения, то это очень быстрое изменение ногтевых пластин (их пожелтение), сухость кожи, желтоватая окраска пальцев рук, табачный запах, который очень въедается в кожу и чувствуется далеко на расстоянии. Хотя сам человек может даже этого не ощущать. Сюда же входят проблемы с зубами – это проблемы со слюноотделением, потому что страдают слюнные железы.

Так как испытывает дискомфорт микроциркуляторное русло, то у курящих людей начинаются проблемы трофические с кожей, имеется в виду нарушение питания кожи, что выражается в сухости, в шелушении. Это ощущение холода, такие люди очень мерзнут, как правило, у них мерзнут руки и ноги.

Если мы возьмем алкоголь, то изменения касаются также сосудов микроциркуляторного русла – это расширение сосудов склер (красные глаза). Это так называемые сосудистые звездочки, которые появляются довольно рано при проблемах с печенью.

Это, опять же, синюшность, одутловатость лица, которая часто сопутствует таким людям. Это изменения на уровне субъективного характера в плане ощущения постоянного холода, иногда нарушения чувствительности. Потому что сосуды микроциркуляторного русла находятся длительное время в спавшемся состоянии.

«Отсюда нарушаются все функции кожи, которые ей свойственны. И в далеко зашедших стадиях, когда у человека уже формируется выраженный жировой гепатоз или цирроз печени, мы можем наблюдать желтоватую окраску, шелушение, сухость кожи, склер глазных яблок и так далее», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

