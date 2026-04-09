Правила перезагрузки: психолог – о сне, балансе и тревожных звоночках

Женщины чаще испытывают потребность в «перезагрузке», чем мужчины. Это связно с биологическими, социальными и культурными аспектами эволюции женской природы. О том, почему скролить ленту, лежа в кровати, только усиливает стресс и как правильно отдыхать, чтобы перезагрузиться, рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России, психолог Ульяна Махова.

«Природой заложено, что женщине чаще и больше времени нужно на перезагрузку, а идти против природы еще ничем хорошим не заканчивалось…Еще во младенчестве девочки больше спят, чем мальчики. Физиологически женщины устроены иначе, чем мужчины. Менструальные циклы, беременность, роды, кормление грудью, менопауза требуют значимых энергозатрат, что влияет на гормональный баланс, иммунную систему, обмен веществ», – отмечает специалист.

Исследования подтверждают, что женская иммунная система более активна, что связано с необходимостью защиты плода во время беременности. Однако такая активность иммунной системы требует и больше ресурсов для поддержания баланса и его восстановления. Эволюционные механизмы сформировали у женщин большую чувствительность к социальным сигналам, межличностным отношениям и склонность к большей рефлексии. Эта способность важна была для выживания группы – заботиться о детях и поддерживать сплоченность сообщества. Однако эта чувствительность приводит к эмоциональному истощению и стрессу.

«Важно не столько количество, сколько качество отдыха. Скролить ленту, лежа в кровати, – это анти-отдых, только плюсует стресс. Отдых это то, что вас заряжает (психологи называют ресурсными делами – все то, что нравится делать). Например: чтение книг, танцы, рисование, пение, уход за цветами, запишите свой списки таких «наполняющих» дел. Заносите их в распорядок дня, хотя бы по 5 минут каждый 45-60 минут будут вашей витаминкой от хронического стресса. Но полноценный регулярный отпуск никто не отменял», – подчеркнула Махова.

У здорового образа жизни есть приятное побочное действие – профилактика почти всех заболеваний. Важно сказать, что вредные привычки, те, которые приобретаются якобы для борьбы со стрессом, приводят лишь к прогрессированию болезней и снижению качества жизни. Не надо ждать, когда появятся первые признаки болезни, жизненно важно проводит профилактические обследования и осмотры.

Среди признаков, которые могут указывать на необходимость обращения к специалисту, психолог назвала: постоянную усталость даже после отдыха, нарушения сна, частые головные боли и мышечные напряжения, потеря интереса к ранее любимым занятиям, чувство подавленности и безнадежности, трудности концентрации внимания и ухудшение памяти выпадение волос, ломкость ногтей, ощущение нехватки воздуха, а также ощутимое сердцебиения (в норме мы не должны чувствовать свои органы). При наличии хотя бы одного симптома следует обратиться к вашему врачу для диагностики возможных проблем со здоровьем и разработки индивидуального плана лечения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube