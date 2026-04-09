«Бей, беги, замри»: эксперт Пироговского Университета – о том, когда страх выходит из-под контроля

Страх – это базовая эволюционная программой, общая для человека и животных. О том, как рождается чувство страха и при каких условиях оно может перерасти в фобию, рассказала доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы (ИКПСР), заведующий кафедрой клинической психологии ИКПСР Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина.

Страх – это адаптивный механизм выживания, который проявляется в трех основных реакциях: «бей» (агрессивная оборона), «беги» (избегание) и «замри» (оцепенение). Эти реакции не включаются одновременно – выбор зависит от контекста и индивидуальных особенностей. Важно отличать страх от тревоги: страх всегда имеет конкретный объект, в то время как тревога – это диффузное, нефиксированное состояние.

На физиологическом уровне за реализацию страха отвечает сложная нейросеть, включающая гиппокамп (память и контекст), миндалину (эмоциональный ответ) и префронтальную кору (принятие решений и контроль). Когда эта система перегружается – особенно при ослаблении контроля со стороны префронтальной коры – страх может стать неконтролируемым, приводя к дезадаптивному поведению. Хроническая активация программы страха меняет биохимию мозга, повышая риск развития патологических состояний.

«Особую опасность представляет социальная индукция страха – способность эмоции распространяться в группе, порождая коллективные формы тревоги и подчинения. Исторические примеры (такие как нацистская Германия) демонстрируют, как страх может быть инструментом манипуляции, приводящим к дегуманизации и насилию. Процесс часто следует схожим этапам: маркировка «чужих», эмоциональное дистанцирование, делегирование ответственности («мне разрешили») и, наконец, совершение действий, ранее немыслимых для человека», – отмечает Никишина.

Практический аспект управления страхом включает в себя освоение алгоритмов саморегуляции. Эффективным методом является сенсорно-аутосуггестивная техника, которую следует отрабатывать заранее, в состоянии спокойствия. При наступлении страха разной интенсивности предлагается фокусироваться на телесных ощущениях (плечи, бедра, щеки), сочетая это с вербальной формулой: «Я бесстрашный, я не боюсь». Это позволяет выйти из состояния оцепенения и восстановить способность к осознанному действию.

Когда страх становится чрезмерным, фиксированным и несоразмерным угрозе, он может перерасти в фобическое расстройство – уже патологическое состояние, требующее профессиональной помощи. Современное общество характеризуется ростом социальных и специфических фобий, что связано с увеличением неопределенности и информационной нагрузки.

«В конечном счете, страх – не враг, а инструмент. Его глубокое понимание на стыке нейронаук, психологии и социологии дает возможность не только управлять индивидуальными реакциями, но и сохранять человечность в условиях внешнего давления», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

