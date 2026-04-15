В Минздраве предупредили аллергиков о раннем цветении березы

В Москве и средней полосе России из-за весеннего тепла пик цветения березы – самого агрессивного местного аллергена – может начаться уже в третьей декаде апреля. С таким предупреждением выступила пульмонолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Наталья Коповая. По прогнозу ожидалось, что активная фаза цветения березы придется на первую-вторую декады мая, но из-за ранней весны график сместился, указал эксперт.

«Ко второй декаде апреля на смену ольхе с орешником приходит главный и самый агрессивный аллерген средней полосы России – береза. Для Москвы этот период является настоящим испытанием для чувствительных людей, поскольку береза – одно из самых распространенных деревьев в столице», – цитирует специалиста «Интерфакс».

По словам врача, к середине апреля возможны заносы аллергена из Европы и с юга страны, поэтому аллергикам стоит быть бдительными уже сейчас.

Коповая посоветовала аллергикам в период цветения минимизировать свое пребывание на улице в безветренные солнечные дни, использовать барьерные средства (например, назальные фильтры) и неуокснительно соблюдать схему антигистаминной терапии, назначенную лечащим врачом.

Окна в квартире и автомобиле следует держать закрытыми, используя системы кондиционирования с фильтрами HEPA. После возвращения с улицы нужно принять душ, промыть нос солевыми растворами и переодеться.

Медикаменты, включая антигистаминные препараты второго и третьего поколения, назальные кортикостероиды или аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ), должны назначаться только специалистом.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

