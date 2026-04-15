«Оземпик-фейс» – расплата за быстрое похудение: советы от врача, как сохранить лицо

В последние месяцы в кабинеты косметологов всё чаще приходят пациенты с одной жалобой: «Я наконец похудела, но лицо стало измождённым, появились складки, впадины и ощущение усталости». В социальных сетях и СМИ это явление окрестили «оземпик-фейс». Что стоит за модным термином, действительно ли препарат «старит» кожу, и главное – как предотвратить ситуацию, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры кожных болезней и косметологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского университета Минздрава России Валентина Петунина.

«Сразу проясним: «оземпик-фейс» – не медицинский диагноз и не официальный побочный эффект. Это разговорное обозначение синдрома быстрой потери объёмов мягких тканей лица на фоне стремительного снижения веса. Препараты на основе семаглутида (агонисты рецепторов GLP-1) действительно эффективно подавляют аппетит, замедляют опорожнение желудка и нормализуют углеводный обмен. Но они не «разрушают» кожу и не вызывают старение напрямую. Проблема исключительно в темпах», – поясняет специалист.

Когда организм теряет 5-10 кг за 4-6 недель, жировая ткань уходит равномерно, в том числе из лицевых жировых пакетов, которые от природы формируют молодой овал, скулы и плавные переходы. Кожа просто не успевает сократиться. Добавьте к этому возможную дегидратацию, снижение потребления белка, потерю мышечной массы и микронутриентов – и вот он, эффект осунувшегося, «пустого» лица с выраженной носогубной складкой, тенями под глазами и потерей упругости. Это не старение как таковое, это физиологическая адаптация тканей к резкому изменению состава тела.

Чтобы избежать подобного исхода, эксперт рекомендует следовать четырем правилам. В первую очередь контролируйте темп. Безопасная и физиологичная скорость снижения веса – не более 2-3 кг в месяц. Чем медленнее уходит масса, тем больше времени у фибробластов на перестройку коллагеново-эластинового каркаса.

Во-вторых, нужно помнить, что белок и вода – это основа. На каждый потерянный килограмм кожа нуждается в строительном материале. Адекватное поступление белка (1,2-1,6 г на кг массы тела) и 1,5-2 литра жидкости в день критически важны для сохранения тургора. Дефицит аминокислот сразу отражается на лице.

Кроме того, не забывайте про домашний уход с доказанной эффективностью. В период снижения веса переходите на ретиноиды (стимулируют обновление и синтез коллагена), пептиды (сигнальные молекулы для фибробластов), витамин С и низкомолекулярную гиалуроновую кислоту. Откажитесь от агрессивных скрабов и спиртовых тоников – кожа в этот период уязвима.

Последний принцип профилактики «оземпик-фейс» – профессиональная поддержка. Подключайте биоревитализацию, мезотерапию с аминокислотными комплексами, лазерную терапию, RF-лифтинг. Они не предотвращают потерю подкожного жира, но поддерживают плотность дермы и микроциркуляцию. Лёгкий массаж лица или лимфодренажные техники также улучшают тонус и снимают отёчность, маскирующую реальные объёмы.

Москва, Зоя Осколкова

