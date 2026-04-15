Когда головная боль – сигнал тревоги: объясняет эксперт Пироговского Университета

Практически каждый человек хотя бы раз сталкивался с головной болью. При этом она может проявляться по-разному: даже у одного и того же человека характер боли, её интенсивность и ощущения могут отличаться. Определить точную причину только по месту локализации бывает сложно, поэтому важно обратиться к врачу. Тем не менее, существуют некоторые типичные причины, которые чаще связаны с определённой локализацией головной боли.

«Так, если боль сосредоточена в лобной части (спереди), то чаще всего она быть связана с напряжением, переутомлением или длительной работой за экраном компьютера. Такая локализация может указывать и на воспаление пазух, например, при синусите боль усиливается при наклоне головы вперёд. Иногда причиной головной боли могут быть стресс и недостаток сна», – поясняет доцент кафедры неврологии ИНОПР Пироговского Университета Минздрава России Карине Бадалян.

Боль в висках – один из самых распространённых типов головной боли – характерна для головной боли напряжения или мигрени. Кроме того, височная боль может возникать при повышенном артериальном давлении, переутомлении, обезвоживании или из-за длительного сжатия челюстей (бруксизм).

Боль в затылочной области может указывать на напряжение мышц шеи и плечевого пояса, нарушение осанки, заболевания позвоночника, в частности шейного отдела, возникать при длительном сидении в неудобной позе. У людей более старшего возраста боль в затылочной области также может быть связана с повышенным артериальным давлением.

Если боль распространяется по всей голове и ощущается как сдавливающая «обручем», вероятнее всего это головная боль напряжения, провокаторами которой может быть стресс, усталость, тревога или длительное напряжение мышц.

Боль только с одной стороны головы часто бывает при мигрени, но не всегда. Односторонняя головная боль может встречаться и при других состояниях. Для мигрени характерна пульсирующая часто односторонняя боль, которая усиливается при физической активности.

«Отличить мигрень от других видов головной боли можно по нескольким признакам: помимо пульсирующего характера, боль средней или сильной интенсивности, может сопровождаться тошнотой, повышенной чувствительностью к свету и звукам, на высоте боли может быть рвота. Иногда перед приступом появляется так называемая «аура» – различные зрительные или чувствительные нарушения», – отмечает эксперт.

Разбираться с тем, какая головная боль и, тем более, как ее лечить, должен врач. Однако зачастую на прием к врачу приходят, когда «своими силами» справиться не получается. Но есть ситуации, когда головная боль требует немедленного обращения за медицинской помощью. Это так называемые «красные флаги», к которым относятся внезапная очень сильная боль (как «удар», «гром»), особенно если она появилась впервые, головная боль после травмы, боль, сопровождающаяся потерей сознания, спутанностью речи, слабостью в конечностях или нарушением зрения, повышением температуры и выраженным напряжением мышц шеи, а также если боль резко изменила свой характер или стала значительно сильнее, чем обычно. Также настораживает частая и/или прогрессирующая головная боль, особенно у людей старше 50 лет.

«Подчеркну: головная боль может иметь разные причины и проявления, поэтому ориентироваться только на её локализацию недостаточно. Для точной диагностики важно учитывать все особенности симптомов и при необходимости обращаться к врачу», – заключила Бадалян.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

