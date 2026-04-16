Компьютерные игры, искусство и настолки: психолог рассказал о неочевидных способах «прокачать» мозг

Долгое время было принято считать, что видеоигры ведут к игровой зависимости, а многочасовое нахождение за компьютером приводит к ухудшению зрения, сколиозу и другим последствиям. Однако последние данные говорят и о позитивном влиянии видеоигр на усиление мозговой активности. О том, каким играм лучше отдать предпочтение, а также чем можно их заменить, рассказала методист лаборатории психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России Елизавета Куликова.

Компьютерные игры могут быть полезны в развитии восприятия и фиксации разных объектов, формировании зрительно-пространственных представлений, в улучшении внимания, скорости реагирования, памяти. Геймификация, спецэффекты развивают навык многозадачности и в целом оказывают нейропластический эффект. Кроме того, сетевые онлайн игры – это сообщество единомышленников, то есть речь идет о цифровом общении.

«Не все игры выполняют данные задачи, активными тренерами когнитивных навыков выступают игры жанра «стратегия» за необходимость в планировании своих действий и прогнозировании. По некоторым данным, к таким можно отнести шутеры и экшен-игры, которые в силу спецэффектов и многокомпонентности картинки позитивно сказываются в области внимания, памяти и концентрации», – поясняет специалист.

Однако есть и другие способы развить свои когниции, при этом не будет риска относительно соматического здоровья, киберболезни и зависимости.

Во-первых, спорт. Обычные физические активности развивают координацию, внимания, снижают уровень стресса, что предрасполагает человека к восприятию чего-то нового в области знаний.

Во-вторых, искусство. Необязательно быть ценителем живописи. Задача строится в фокусе внимания на одной картине, которую можно детально рассматривать и заставлять себя обращать внимания на мелкие объекты и их значение. Особенно хороши в плане включения воображения абстракция и импрессионизм.

В-третьих, настольные игры. По своему смыслу они похожи на компьютерные, только требуют офлайн участия большого числа игроков, поэтому имеют преимущество в живой коммуникации. Память, внимание, мышление и другие высшие психические функции активируются значительным образом в игровом формате.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube