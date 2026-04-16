Дирофиляриоз наступает на среднюю полосу: профессор объясняет рост случаев «червя в глазу»

В последнее время все чаще появляются сообщения о случаях заражения подкожными паразитами, которые могут мигрировать в теле человека. Так в конце марта стало известно, что в Чебоксарах из глаза мужчины извлекли 20-сантиметрового червя. Специалист Пироговского Университета Минздрава России рассказал о причинах и том, как минимизировать риски.

«История из Чебоксар – не единичный курьез, а симптом большого процесса. Как инфекционист с многолетним стажем, я могу сказать: дирофиляриоз перестал быть редкой экзотикой для юга России. Сегодня он уверенно шагает в среднюю полосу, и в ближайшие годы мы будем встречать его чаще», – отмечает доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.

Причина – не в том, что черви мутировали или стали агрессивнее. Причина – в изменении климата. Комары, которые переносят личинок дирофилярий (Dirofilaria repens и Dirofilaria immitis), традиционно обитали в регионах с теплым и продолжительным летом: Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье, Крым, Нижнее Поволжье.

Последние 10-15 лет мы наблюдаем устойчивое потепление и удлинение теплого сезона в центральной России. Комары-переносчики активно расширяют ареал. Вместе с ними мигрирует и паразит. Сегодня дирофиляриоз регистрируется в Московской, Владимирской, Нижегородской, Тверской, Ярославской областях, в Чувашии, Татарстане и других регионах, где раньше о нем только читали в учебниках.

Дирофиляриоз – это паразитарное заболевание, при котором возбудитель (круглый червь) передается человеку через укус инфицированного комара. Природный резервуар – собаки, кошки, реже дикие животные (лисы, еноты, волки). Комар кусает больное животное, заглатывает микроскопических личинок (микрофилярий), а при следующем укусе – передает их человеку.

У человека личинка созревает до взрослой особи. Этот процесс занимает несколько месяцев. Сам червь может достигать 10-30 см в длину. Чаще всего он мигрирует под кожей (подкожная форма), вызывая болезненные узелки, мигрирующие отеки, зуд. Но в 10-15% случаев паразит выбирает глаз – как в случае с пациентом из Чебоксар.

Дирофиляриоз грозит потерей зрения при глазной форме (червь механически повреждает структуры глаза, вызывает вторичную глаукому), вторичными инфекциями и абсцессами в месте локализации паразита, тяжелыми аллергическими реакциями на продукты жизнедеятельности червя, а также диагностическими ошибками, так как подкожный узел часто принимают за липому, атерому или опухоль. Человек может годами лечиться не от того, а червь тем временем растет и мигрирует.

Вакцины от таких паразитов не существует, поэтому необходимо предпринимать меры профилактики. В первую очередь нужно защищаться от укусов комаров – репелленты, москитные сетки, фумигаторы, закрытая одежда в вечернее время. Особенно вблизи водоемов, в парках, на дачах. Стоит уделить внимание и защите домашних животных. Если у вас есть собака или кошка – регулярно давайте им препараты от дирофилярий. Кроме того, не стоит спать с открытыми окнами без сеток. Особенно на первых-втором этажах и в сельской местности.

«Если после лета на теле появился болезненный узел, который мигрирует (меняет положение за дни-недели) или «ползает» под кожей – не откладывайте визит к инфекционисту или хирургу. Если в глазе появилось ощущение инородного тела, «волны», «змеи» – срочно к офтальмологу», – подчеркнул специалист.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube