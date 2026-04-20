Мигренозный инфаркт – реальная угроза: врач рассказал о рисках и профилактике

Мигренозный инфаркт или мигренозный ишемический инсульт – это не миф, а четко диагностируемая осложненная форма мигрени с аурой. О том, кто попадает в группу риска и как снизить вероятность возникновения осложнений, рассказала кандидат медицинских наук, ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования Пироговского Университета Минздрава России Инна Филатова.

Мигренозный инфаркт – это редкое заболевание, которое встречается в популяции с частотой 1,4-3,4 на 100 тысяч населения, что составляет всего 0,2-0,5% от всех случаев ишемического инсульта. Установка этого диагноза в значительной степени зависит от традиции клиники и ее технического оснащения. В реальной клинической практике сохраняются сложности своевременной и убедительной диагностики данного патологического состояния сосудистой катастрофы.

«Группа риска – это молодые женщины, преимущественно 20-45 лет, с мигренью с аурой. Особенно курящие, принимающие комбинированные оральные контрацептивы, этот риск резко возрастает при сочетании курения с высокой частотой атак ауры», – отметила Филатова.

По ее словам, исход чаще благоприятный, это лакунарные, то есть мелкие инфаркты, но, возможно, и столькие неврологические дефициты в виде развития двигательных нарушений и дезориентации в пространстве.

Мигренозный инфаркт – это реальная, но на сегодняшний день редкая форма инсульта, патогенетически связанная с феноменом корковой распространяющейся депрессии при наличии у пациента мигрени с аурой, подчеркивает специалист. И главная профилактическая задача у данной категории пациентов состоит в том, чтобы агрессивно устранять модифицируемые факторы риска, то есть те, на которые мы можем повлиять, в частности, это курение, нестабильность повышения цифр артериального давления и прием комбинированных оральных контрацептивов у молодой категории пациентов, у молодых женщин.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube