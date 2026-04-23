В России утвердили новые правила медосвидетельствования на ВИЧ-инфекции

Министерство здравоохранения России обновило правила проведения обязательного медосвидетельствования на выявление ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомственный документ.
Согласно новым правилам, выдача заключения о результатах обязательного медосвидетельствования осуществляется медицинской организацией в срок не более 10 дней со дня обращения.
Кроме того, консультировать пациентов могут только врачи и специалисты со средним профессиональным медобразованием, которые имеют допуск к осуществлению медицинской деятельности и повышение квалификации по вопросам консультирования пациентов с ВИЧ-инфекцией в объеме не менее 72 часов.
Обновленные правила вступают в силу с 1 сентября 2026 года, говорится в документе.
Москва, Зоя Осколкова
