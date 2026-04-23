Эксперт Пироговского Университета рассказал о причинах раннего облысения

В Пироговском Университете Минздрава России рассказали о факторах, вызывающих раннюю потерю волос. Помимо особенностей наследования облысение может быть связано и с хроническим стрессом.

«Раннее развитие алопеции представляет собой полиэтиологическое состояние, в патогенезе которого ведущую роль играет генетически детерминированная андрогенетическая алопеция, характеризующаяся повышенной чувствительностью волосяных фолликулов к дигидротестостерону и их последующей миниатюризацией», – объясняет ассистент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю.К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Алексей Силин.

Наряду с наследственными факторами, в качестве модифицирующих детерминант рассматриваются гормональные нарушения, нутритивные дефициты (включая дефицит железа, витамина D и белка), а также хроническое психоэмоциональное напряжение. Последнее реализует своё влияние через активацию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и повышение уровня кортизола (гормона стресса), что может способствовать преждевременному переходу волосяных фолликулов в телогеновую фазу.

С эпидемиологической точки зрения андрогенетическая алопеция значительно чаще диагностируется у мужчин, что обусловлено андрогензависимыми механизмами и особенностями наследования. У женщин аналогичные клинические проявления, как правило, имеют менее выраженный характер и чаще ассоциированы с эндокринными нарушениями или дефицитными состояниями.

«В контексте оценки состояния здоровья молодого поколения следует отметить рост распространённости психоэмоциональных расстройств, нарушений сна и ряда метаболических дисфункций, что связывают с хроническим стрессом и особенностями образа жизни», – отметил специалист.

Длительная активация стресс-реализующих систем оказывает влияние на нейроэндокринную регуляцию, иммунные и воспалительные процессы, а также когнитивные функции, включая внимание и память. При этом нейродегенеративные заболевания, такие как Болезнь Альцгеймера, в молодом возрасте встречаются крайне редко.

«Хронический стресс в настоящее время рассматривается как потенциальный фактор риска, способный опосредованно влиять на долгосрочные нейродегенеративные процессы, однако прямая причинно-следственная связь остаётся недостаточно доказанной и требует дальнейших исследований», – добавил Силин.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

