Врач перечислил заболевания, которые может спровоцировать зубной налет

Достаточно часто пациенты воспринимают зубной налет исключительно как косметический дефект или, в лучшем случае, причину кариеса. Однако микробная биопленка, которая формируется на зубах уже через несколько часов после чистки, – это высокоорганизованная бактериальная экосистема. Продукты жизнедеятельности бактерий, попадая в системный кровоток, запускают патологические процессы далеко за пределами полости рта. Об этом рассказал к.м.н., заведующий лабораторией симуляционных технологий в стоматологии, доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета, врач-стоматолог-хирург, пародонтолог Денис Моисеев.

По словам специалиста, можно выделить пять ключевых системных заболеваний, развитие которых напрямую связано с хроническим воспалением, индуцированным зубным налетом.

Сердечно-сосудистые патологии (инфаркт и инсульт). Пародонтопатогенные бактерии (например, Porphyromonas gingivalis) способны проникать в сосудистое русло, вызывая повреждение эндотелия и ускоряя рост атеросклеротических бляшек. Нелеченый пародонтит повышает риск инфаркта миокарда в 2-3 раза – это сопоставимо с традиционными факторами риска вроде гиперлипидемии.

Сахарный диабет второго типа. Здесь работает «двусторонняя связь». Диабет утяжеляет течение пародонтита, но и обратный механизм критичен: воспаление десен повышает инсулинорезистентность. Санация полости рта у пациентов с преддиабетом нередко приводит к значимому снижению уровня гликированного гемоглобина.

Бактериальная пневмония (особенно у пожилых). Многие недооценивают роль ротоглотки. Зубной налет является постоянным резервуаром респираторных патогенов. Аспирация слюны, содержащей эти бактерии, – ведущий механизм развития аспирационной пневмонии у лежачих больных и людей старше 65 лет.

Осложнения беременности (преждевременные роды). Простагландины и факторы некроза опухоли, вырабатываемые в очаге хронической инфекции полости рта, например, при пародонтите, могут стимулировать сократительную активность матки. Данные мета-анализов показывают, что лечение пародонтита у беременных снижает риск преждевременных родов на 30-40%.

Ревматоидный артрит. Существует доказанная перекрестная аутоиммунная реакция. Белки, которые продуцируются при воспалении десен, становятся мишенью для антител у генетически предрасположенных людей. У курильщиков с пародонтитом риск возрастает кратно.

«Регулярная гигиена полости рта – это не только сохранение зубов. Это базовая профилактика инфарктов, инсультов и тяжелых системных воспалений. Не ждите боли. Визит к стоматологу для профессиональной гигиены раз в полгода – самое экономически эффективное и научно обоснованное вложение в свое долголетие», – подчеркнул врач.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

