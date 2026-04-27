Понедельник, 27 апреля 2026, 11:35 мск

В России утвердили новый перечень стратегически важных лекарств

Правительство России утвердило новый перечень стратегически важных лекарственных препаратов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Стратегия развития фармацевтической промышленности реализуется правительством. В рамках ее выполнения утвердили новый перечень стратегически значимых лекарственных средств», – сказал Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

По словам главы кабмина, в стране необходимо наращивать производство эффективных отечественных лекарств, чтобы повысить выпуск качественных и безопасных медикаментов.

Мишустин подчеркнул, что в России будут и дальше повышать долю собственных разработок и расширять возможности отечественной фармацевтической отрасли, чтобы исключить сбои поставок медикаментов в больницы и укрепить технологический суверенитет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

