Больше половины пенсионеров в России принимают пять и более лекарств ежедневно

В России больше половины пенсионеров принимают пять и более медицинских препаратов каждый день. Об этом говорится в исследовании Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ), результаты которого приводит газета «Ведомости».

96% пожилых участников исследования старше 65 лет принимают лекарства на постоянной основе. 62% респондентов ежедневно принимают пять и более препаратов, при этом каждый четвертый делает это без назначения врача.

В возрастной группе 65-74 лет такая практика встречается в 57% случаев, а среди людей старше 85 лет – уже в 66%. Среднее число принимаемых препаратов увеличивается с возрастом и составляет от 5,2 до 5,6.

Около 6% участников исследования одновременно принимают более 10 различных лекарств. В одном из случаев зафиксирован прием сразу 17 препаратов.

Женщины в среднем используют больше медикаментов на ежедневной основе, чем мужчины – 5,5 против 5,1 соответственно.

По словам специалистов, полипрагмазия (одновременный прием пяти и более препаратов) провоцирует развитие гериатрических синдромов, повышает риски падений, проявлений старческой астении, депрессии, недержания мочи и хронического болевого синдрома. Также количество принимаемых пациентами лекарств влияет на их инструментальную и базовую зависимость в повседневной жизни, то есть определяет степень их самостоятельности в быту.

Москва, Зоя Осколкова

