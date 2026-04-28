Врач рассказал о влиянии весенних заморозков на сезон аллергии

Весенний сезон грозит неприятностями для аллергиков, однако погода может внести коррективы в график цветения. О том, как минимизировать риски для здоровья, рассказал ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Минздрава России Сергей Козырев.

При раннем наступлении теплой погоды сдвигается календарь цветения деревьев, что способствует более раннему развитию симптомов аллергии у чувствительных к пыльце людей. В средней полосе России весенний период цветения, как правило, приходится на середину марта – конец мая и связан с пыльцой деревьев – березы, дуба, ольхи, орешника, клёна, ясеня, тополя, вяза и других.

«Отмечу, что на сезон цветения оказывают влияние и другие факторы. Так, внезапные заморозки могут повредить сережки деревьев, а это снизит количество пыльцы. При длительных осадках цветение замедляется, а ветреная погода способствует более широкому рассеиванию аллергенов», – отмечает специалист. Врач рекомендует использовать онлайн-карты, на которых представлен прогноз по концентрации аллергенов в воздухе.

Чтобы подготовиться к сезону аллергии, необходимо предпринять комплекс мер, направленных на снижение выраженности симптомов аллергии. «Самым эффективным методом борьбы с аллергией является прекращение поступления аллергена, поэтому важно заблаговременно, примерно за месяц до сезона пыления, позаботиться о защите своей квартиры от поступления аллергенов», – подчеркнул Козырев.

Рекомендуется провести генеральную уборку, обращая внимание на труднодоступные места и текстильные изделия, там активно накапливается пыль. Лучше использовать пылесос с HEPA-фильтром, это не допустит обратного выброса воздух мелких частиц пыли. С этой же целью можно отказаться от ковров в пользу легко моющихся ковриков.

Можно сменить старые подушки и выбрать постельное белье из гипоаллергенных синтетических материалов. Для защиты от попадания аллергенов из окружающего воздуха перед сезоном пыления полезно установить воздухоочиститель с HEPA-фильтром или кондиционер с функцией очистки воздуха, эффективно борющиеся с пыльцой.

Альтернативой могут быть специальные москитные сетки с мелким диаметром отверстий, задерживающие значимую часть пыльцы. Применение увлажнителя воздуха позволяет мелким частицам оседать на поверхностях и меньше циркулировать в воздухе, оптимальная влажность составляет 40-60%.

«А вот проветривать комнату в сезон пыления не рекомендуется, особенно утром, ведь именно в это время в воздухе содержится наибольшее количество пыльцы. Проветривание возможно после прошедшего дождя, когда вся пыль осела на земле. Крайне важна частая влажная уборка помещений, особенно в местах рядом с окнами», – указал эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

