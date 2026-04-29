Как соцсети разрушают образ тела – объясняет эксперт Пироговского Университета

Современная цифровая социальная среда транслирует множество эталонов внешности и образов тела, которые воспринимаются пользователями как обязательные ориентиры. Это влияет на психическое здоровье, приводя к телесной неудовлетворенности. Об этом рассказала директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина.

«Демонстрация идеализированного контента в социальных сетях часто приводит к выявлению несоответствия собственного облика навязанным стандартам. Подобное расхождение интерпретируется индивидом как дефект, что влечет за собой нежелание демонстрировать свое тело и формирование установки о собственной «неполноценности»», – поясняет специалист.

Проблема усугубляется тем, что негативное восприятие физического образа проецируется на отношение к личности в целом. Неудовлетворенность телом трансформируется в общую неприязнь к себе, что становится катализатором ряда эмоциональных нарушений: от тревожных и фобических состояний до депрессии и расстройств пищевого поведения.

«Для коррекции данного состояния целесообразно использовать метод детализации вместо обобщения. Рекомендуется оценивать отдельные части тела (руки, ноги и т.д.) независимо друг от друга. Акцентирование внимания на тех элементах внешности, которые не вызывают негативных эмоций, позволяет предотвратить переход к деструктивному самовосприятию, – отметила Никишина. – В заключение стоит разделить цели обладания тем или иным физическим образом. Если приоритетом является поддержание здоровья и достижение субъективного благополучия, то ориентация на искусственные эталоны из цифровой среды не является конструктивной стратегией».

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

