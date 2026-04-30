В Роспотребнадзоре спрогнозировали завершение эпидсезона гриппа и ОРВИ

Эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ в России завершится в конце мая – начале июня. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

«Завершение эпидсезона по гриппу и ОРВИ в России традиционно происходит в конце мая – начале июня, когда заболеваемость респираторными инфекциями значительно снижается до межсезонного уровня, а циркуляция вирусов гриппа достигает минимального уровня», – цитирует Горелова РИА «Новости».

По словам академика, некоторые респираторные вирусы не имеют выраженной сезонности и продолжают циркулировать в течение всего года. Речь идет об аденовирусах и риновирусах.

Горелов добавил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в нынешнем сезоне находилась на уровне предыдущих, при этом доминировал гонконгский грипп.​

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube