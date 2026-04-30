В Пироговском Университете раскрыли механизм развития зависимости от сахара

Сахар необходим для восполнения энергии: человек начинает активнее двигаться, быстрее «включается» в работу. Однако избыточное употребление вредит здоровью и может привести к зависимости. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Минздрава России Андрей Кондрахин.

Сахар, с одной стороны, имеет полезные свойства. Утром чашка чая или кофе с сахаром – это источник быстрых углеводов, которые оперативно активируют мозг и дают возможность быстрее соображать. Мышцы также включаются в работу, поскольку используют глюкозу. Таким образом, сахар организму необходим, но в умеренном количестве. С другой стороны, при избыточном поступлении сахар откладывается в жир. Это защитный механизм организма: при избытке питательных веществ они запасаются. В результате происходит набор массы тела.

«По мере увеличения массы тела нарушается работа инсулина: его становится недостаточно, рецепторы теряют чувствительность, развивается инсулинорезистентность. Это приводит к дальнейшему увеличению жировой массы, а также к состоянию, при котором организм испытывает дефицит глюкозы на клеточном уровне и требует ее в большем объеме», – поясняет специалист.

Возникает замкнутый процесс: инсулина не хватает, усиливается чувство голода, поджелудочная железа повышает выработку инсулина до возможного предела, однако со временем перестает справляться. Уровень инсулина снижается еще больше, а потребность в сахаре возрастает. Постепенно это может привести к развитию сахарного диабета, предупредил Кондрахин.

Врач напомнил, что сахар в привычном виде является продуктом переработки. В природных условиях простые углеводы встречались в значительно меньших количествах; наиболее доступным источником был мед. С появлением рафинированного и тростникового сахара стало заметно его негативное влияние: быстрое формирование привыкания, усиление вкусовых ощущений и склонность к увеличению потребления.

Москва, Зоя Осколкова

