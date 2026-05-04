В Пироговском Университете объяснили, чем опасен дефицит и избыток клетчатки

Нехватка клетчатки грозит развитием хронических заболеваний, но и ее избыток в рационе может привести к проблемам с пищеварением. О том, как соблюдать баланс и сохранить здоровье, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Минздрава России Ольга Сайно.

«Дефицит клетчатки в организме ассоциируется с риском развития хронических заболеваний, таких как сахарный диабет 2 типа, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, заболевания печени и желчевыводящих путей, онкологические заболевания и т.д. Другими последствиями дефицита клетчатки являются аутоиммунные заболевания и нарушения обмена веществ», – отметила специалист.

Суточная норма клетчатки зависит от пола, возраста, состояния здоровья и других факторов. Для взрослых здоровых женщин обычно достаточно 25 г в день; мужчинам – около 38 г. В максимальном количестве клетчатка содержится в сырых овощах. Но сырые овощи с грубой клетчаткой (например, свежая капуста, сырая морковь), могут привести к усиленному газообразованию, вздутию у людей с заболеваниями ЖКТ (гастрит, язва).

Врач рекомендует чередовать способы приготовления овощей, делая тем самым рацион разнообразным. Например, часть овощей можно есть сырыми в салатах, часть – отваривать или тушить. При этом длительная тепловая обработка снижает количество клетчатки, поэтому лучше отварить ее в меньшем количестве воды или запечь в духовке.

Превышение нормы клетчатки может принести вред здоровью. На это указывают такие симптомы как чрезмерное газообразование, вздутие живота, боль по ходу кишечника вследствие брожения в кишечнике. При недостаточном потреблении жидкости возможны запоры, поскольку клетчатка впитывает воду.

Для адаптации кишечника следует постепенно увеличивать потребление клетчатки. Вследствие активного впитывания жидкости клетчаткой следует пить достаточное количество воды. Кроме того, необходимо сочетать продукты с клетчаткой с белковой пищей (мясо, рыба) – это улучшает их усвоение.

«При наличии заболеваний ЖКТ (гастрит, язва, синдром раздраженного кишечника и др.) перед приемом клетчатки в большем количестве, следует проконсультироваться у врача-терапевта или гастроэнтеролога», – заключила эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

